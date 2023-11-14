DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, takım oyunlarında da başarılı

Avrupa ve dünya şampiyonalarında, bireysel branşlarda büyük başarılara imza atan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, aynı başarıyı yurt içerisinde takım oyunlarında da gösteriyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Erkekler Voleybol 1. Lig'e yükselen DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü voleybol takımının hedefi Efeler Ligi'ne yükselmek. Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü hentbol takımı ise oynadığı üç lig maçında da galip geldi. Kulübün ampute futbol takımı da şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda GAP Gençlik Spor Kulübü'nü devralarak gençlerin sporla tanışmalarına ve başarılar elde etmelerine katkısını hızlandıran DEPSAŞ Enerji, bölgeye katma değer sağlayacak sosyal yatırımlarını sürdürüyor. Devir sonrası DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü olarak adını çeşitli başarılara yazdıran ekip, Avrupa ve dünya şampiyonalarında, amatör ve bireysel branşlarda yakaladığı başarı grafiğini sürdürmek için yeni döneme hızlı başladı. Voleybolda, Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden kulüp, Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler'i 3-2, Yenişehir Belediyespor'u 3-0 ve Seyhan Yıldırım'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Yeşil turunculu ekip, galibiyet serisine devam ederek gruptaki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor.

"Bireysel sporlarda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Devir süreci ile bölge gençliğinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki genç yetenekleri de renklerine bağladıklarının ve farklı branşlarda birçok sporcunun yetişmesine katkı sunduklarının altını çizen DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, kulübün Türkiye şampiyonluklarının yanında, Avrupa ve dünya genelinde de önemli başarılara imza atmış sporculara sahip olduğunu belirtti. Karagüzel, "Bireysel spor dallarında başarı grafiğimiz hayli yüksek. Bu alanlarda en iyisi olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bilek güreşinde yeni şampiyonluklar

Sporcuların yetişmesine yönelik yoğun çalışma temposunun başında tecrübeli isim Mehmet İpek bulunuyor. Son dönemde bireysel sporlarda sağlanan başarıları aktaran DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Sportif Direktörü Mehmet İpek, "Geçtiğimiz aylarda Kazakistan'da gerçekleşen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda çok sayıda birinciliğe imza attık. Takımımız dünya üçüncüsü oldu. World Combat Games şampiyonasında ise Türkiye'yi gururla temsil eden sporcumuz Gökhan Seven, bedensel engelliler 75 kilo sol kol kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Bilek güreşi sporcularımız 2023 yılı içerisinde düzenlenen dünya ve Avrupa şampiyonalarından toplam 25 madalya ile döndü" diye konuştu.

Sıra, takım sporlarındaki yeni başarılarda

Kick boks, ateşli silahlar ve diğer bireysel kategorilerde önemli başarılara imza attıklarını aktaran İpek, bireysel sporlardaki bu başarıyı takım sporlarına da yansıtmakta iddialı olduklarını belirtti. İpek, "Kick Boks'ta başarı iddiamızı yeni şampiyonluklarla tazeledik. Bunun yanında, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası'nda Ateşli Silahlar Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduk, diğer branşlarda ise madalyalar aldık. Kulüp olarak takım sporlarında da aynı başarıyı göstermek istiyoruz. Voleybol takımımızın bu yılki hedefi şampiyonluk. Hentbol takımımız da 1. Lig B grubundaki mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Ligde oynadığımız 3 maçtan da galibiyetle ayrıldık. Ampute futbol takımımız yine şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Voleybolda hedef Efeler Ligi

Voleybol takımının hedefi ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz ve açıkçası bu oldukça yüksek. Amacımız gençleri voleybola kazandırmak ve voleybolu sevdirmek. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Önce İkinci Lig'e, buradan da Birinci Lig'e yükselerek ilerleyişimizi sürdürdük. Şimdi ise önce Play Off'a çıkmayı sonra da Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz. Bu sene inşallah Şanlıurfalı voleybol severleri sevindireceğiz." diye konuştu.

Deplasmandan galibiyetle döndü

Oynadığı 4 maç sonrasında topladığı 8 puanla B Grubu'nda 4'üncü sıraya yükselen DEPSAŞ Enerji Spor kulübü, zirve yarışını sürdürüyor. Takım, hafta içi gerçekleştirdiği teknik, taktik ve güç antrenmanlarının ardından Seyhan Yıldırımspor deplasmanından galibiyetle döndü. Ligde 4'üncü maçını Adana temsilcisiyle yapan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü voleybol takımı, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. - DİYARBAKIR