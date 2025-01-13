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DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Sezon Hedeflerini Büyüttü

DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Sezon Hedeflerini Büyüttü
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Şanlıurfa'nın Ampute Futbol Süper Lig'deki temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Antrenör Sadık Aslan, takımın potansiyeline güvendiklerini ve daha iyi sonuçlar almak için çalıştıklarını ifade etti.

Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezonu üst sıralarda tamamlamak ve Türkiye Kupasını kazanmayı amaçlıyor.

2020-2021 sezonunda Ampute Futbol 1. Lig'ini ikinci sırada bitirerek ilk kez yükseldiği Ampute Futbol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, yeni sezonda hedeflerini büyüttü.

Şanlıurfa ekibi, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi üst sıralarda bitirmek istiyor.

"Kupayı Şanlıurfa'ya getirmeyi düşünüyoruz"

DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Antrenörü Sadık Aslan, AA muhabirine, takım olarak önceki sezonlarda genelde orta sıralarda mücadele ettiklerini ancak bu sezon üst sıralarda yer bulmak istediklerini söyledi.

Yabancı oyuncuların vize sorunları nedeniyle sezona biraz geç başladıklarını, bunun da takıma yansıdığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Sezonu geç açtık ancak sonra toparlandık. Şu anda yedinci sıradayız ama ilerleyen haftalarda inşallah daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyoruz, çünkü takımımıza güveniyoruz. Saha içinde aldığımız neticeler ve oyunun yansıması çok olumlu. Giderek seyircimiz de bize inananların sayısı da artıyor. Kentte çok sayıda engelli gencimiz bulunuyor. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel'in de talimatlarıyla Şanlıurfalı engelli gençlerimize hizmet etmek, onları bularak takıma kazandırmak ve şans tanımak istiyoruz. Futbola ilgisi olan kardeşlerimizi takıma bekliyoruz. Amacımız bu gençlerimizi takımda değerlendirip topluma daha faydalı bireyler haline getirmeyi düşünüyoruz. Ligde üst sıralarda yer bulmak için çalışırken diğer hedefimiz Türkiye Kupasını kazanmak. Şimdi Türkiye Kupasının tarihini bekliyoruz, maçlar tek bir yerde oynanacak. Bunlar tek maç eleme usulü olduğu için takımımıza güveniyoruz. Kupayı Şanlıurfa'ya getirmeyi düşünüyoruz, kısa vadedeki hedefimiz bu. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde ise Süper Lig'de şampiyon olarak ilimizi ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz."

"Amacımız bu sene Türkiye Kupası'nı kazanmak"

Oyunculardan Kenyalı takım kapatanı Nicolas Keyo ise geçen sezon transfer olduğu takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

Takımın her sene daha güçlendiğini aktaran Keyo,"Türkiye'de 8 yıldır farklı takımlarda futbol oynadım. Şanlıurfa ekibinde ikinci sezonum ve maçlarımız çok güzel geçiyor. Buraya gelen takımlar iyi bir ekip olduğumuzu söylüyorlar. Amacımız bu sene Türkiye Kupası'nı kazanmak, sonrasında ise şampiyon olmak istiyoruz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bize gereken desteği veriyorlar, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyuncu Muhammed Munga da 3 yıldır Şanlıurfa ekibinde top koşturduğunu belirterek, "Bu sene çok güzel bir takımımız var, hazırlıklarımız iyi geçiyor. Süper Lig zorlu bir lig ve çok güçlü takımlar var. Takım olarak şu anda orta sıralarda yer alıyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanabilmek ve şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz, bunun için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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