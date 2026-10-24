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DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı kupayı eski hocasının mezarına götürmek istiyor

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Şanlıurfa'yı Ampute Futbol Süper Lig'de 5 sezondur temsil eden DEPSAŞ Enerji, 6. sezonunda şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Mahmut Toprak, geçen sezon kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Bebe'nin mezarına şampiyonluk kupasını götürmek istediklerini söyledi.

Ampute Futbol Süper Lig'de Şanlıurfa'yı temsil eden DEPSAŞ Enerji Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'yı 5 sezondur Süper Lig'de temsil eden ekip, yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla 6. sezonunda zirveye ulaşmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Mahmut Toprak yönetiminde haftanın 5 günü antrenman yapan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, aralık ayında başlayacak lig öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Mahmut Toprak, AA muhabirine, sezon hazırlıklarına 12 oyuncuyla başladıklarını söyledi.

Yeni transferler Emin Tiryaki ile Usman Ahmet'in milli takım kamplarında bulunduğunu aktaran Toprak, bu oyuncuların da katılımıyla hazırlıklarını tam kadro sürdüreceklerini ifade etti.

Bu sezon hedeflerini yükselttiklerini, yeni transferlerle takımı güçlendirdiklerini anlatan Toprak, "Yaptığımız yeni transferlerle inşallah DEPSAŞ Enerji'ye güzel bir şampiyonluk yaşatırız. Takımımızla hep kardeşlik içerisinde devam ediyoruz. Şu anda uyumumuz çok iyi. Yeni arkadaşlarımız da katılırsa daha iyi olacağız. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. İnşallah lig başladığında üst sıralarda yer alacağız." dedi.

"Hocamızın ölümüne çok üzüldük"

Geçen sene Sakarya'da maç esnasında takımın teknik direktörü Mustafa Bebe'yi kalp krizi sonucu kaybettiklerini anımsatan Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamızın ölümüne çok üzüldük. Sonraki maçlara da onun üzüntüsüyle çıktık ve ligi orta sıralarda bitirdik. Onun bayrağını en üst seviyeye taşımak için şu anda hedefimizi büyüterek devam ediyoruz. Sporcularla ilk maçtan önce mezarını ziyaret edip kendisine bazı sözler vereceğiz. Hedefimiz şampiyonluk kupasını alıp hocamızın mezarına götürüp armağan etmek istiyoruz."

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Şanlıurfa ekibinde 6 yıldır takımda forma giyen kaptan Muhammed Munga da takımın sezona iyi hazırlandığını ve oyuncuların uyumunun arttığını dile getirdi.

Munga, "Sezona iyi hazırlanıyoruz ve takım olarak iyi kaynaştık. Ligde iyi mücadele edeceğiz. Süper Lig'de 5 sezonu geride bıraktık ve artık 6. sezonumuzda tecrübeli bir takım olduk. Hedefimiz şampiyon olmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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