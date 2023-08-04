Depremzedeler su sporlarıyla motive ediliyor, Kırşehir su sporları merkezi olacak

Hirfanlı Baraj Gölü Yelken Yarışları'nda depremzedeler, su sporlarıyla motive ediliyor. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, Kırşehir'in yelken sporu için önemli bir bölge olduğunu belirtti. Depremzedeler ise su sporlarını çocukların gelişimi için fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

- Depremzedeler sporla motive ediliyor

Kırşehir, su sporları merkezi olacak

KIRŞEHİR - Hirfanlı Baraj Gölü Yelken Yarışları'nda depremzedeler, su sporlarıyla motive ediliyor.

Tanıtımı Cacabey Meydanı'nda yapılan İç Anadolu Bölgesinin denizi ve sahili olarak görülen Savcılı Bölgesi Yelken Yarışları açılışı ilgi gördü. Açılış töreninde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporu için Kırşehir'in önemli bir bölge olduğunu söyledi. Akdurak; "Yelken sporumuz için Kırşehir bölgesi biçilmiş bir kaftan. Kırşehir'den şampiyonlar yetiştirecek şekilde de organize olacağız" dedi.

Deprem bölgelerinden su sporları için Kırşehir'e gelen depremzedeler ise çocukların gelişimleri noktasında yarışmaları fırsat olarak gördüklerini belirtti. Yapılan organizasyonu beğenen sporcular ise geleceğe umutla baktıklarını ve su sporlarını severek yaptıklarını ifade etti. Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Plajında başlayan yelken yarışları 3 gün sürecek.