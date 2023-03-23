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Depremzedeler için düzenlenen maçta oldu! Serdar "Çıkarın" dedi, Mert Hakan ensesine yapıştı

Spor Haberleri

Depremzedeler için düzenlenen Fenerbahçe-Zenit dostluk maçında çıkan olaylar karşılaşmanın anlamına gölge düşüdü. Tribünler karıştı, sahadaki futbolcular birbirine girdi. Zenitli Zelimkhan Bakaev'in F.Bahçeli futbolculara el hareketleri yapmasının ardından Mert Hakan rakip oyuncuyu ensesinden tutup fırlattı. Serdar Dursun Zenit kulübesine, "Bu oyuncuyu çıkarın" işareti yaptı.

Süper Lig'e 26. haftada verilen milli arada Fenerbahçe, gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan dostluk maçında Zenit ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada çıkan tatsız olaylar dostluk müsabakasına gölge düşürdü.

Depremzedeler için düzenlenen maçta oldu! Serdar Dursun 'Bunu çıkarın' dedi, Mert Hakan ensesine yapıştı

ÖNCE TRİBÜNLER KARIŞTI

Fenerbahçe ve az sayıdaki Zenit taraftarı arasında kavga çıktı. Yayıncı kuruluş, yapılan çirkin tezahüratların sesini kısmak zorunda kaldı.

Depremzedeler için düzenlenen maçta oldu! Serdar Dursun 'Bunu çıkarın' dedi, Mert Hakan ensesine yapıştı

ENSESİNE YAPIŞTI

Rus futbolcunun F.Bahçelilere karşı el hareketleriyle çılgına dönen Mert Hakan, arkasından koşun rakibinin ensesinden tuttu. Zenit takımının oyuncularının Mert Hakan'ın üzerine yürümesiyle saha karıştı. Serdar Dursun Bakaev'in tahriklerine sinirlenip Zenit kulübesine 'Bu oyuncuyu değiştirin' hareketi yaptı.

Depremzedeler için düzenlenen maçta oldu! Serdar Dursun 'Bunu çıkarın' dedi, Mert Hakan ensesine yapıştı

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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