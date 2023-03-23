Depremzedeler için düzenlenen maçta oldu! Serdar "Çıkarın" dedi, Mert Hakan ensesine yapıştı

Depremzedeler için düzenlenen Fenerbahçe-Zenit dostluk maçında çıkan olaylar karşılaşmanın anlamına gölge düşüdü. Tribünler karıştı, sahadaki futbolcular birbirine girdi. Zenitli Zelimkhan Bakaev'in F.Bahçeli futbolculara el hareketleri yapmasının ardından Mert Hakan rakip oyuncuyu ensesinden tutup fırlattı. Serdar Dursun Zenit kulübesine, "Bu oyuncuyu çıkarın" işareti yaptı.