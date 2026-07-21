Haberler

Fenerbahçeli depremzedenin sarı-lacivert sevgisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kumlu ilçesinde depremde evi yıkılan 55 yaşındaki Mehmet Saçar, yeni konutunun dış cephesini Fenerbahçe'nin renklerine boyatarak sarı-lacivert yaptırdı. Evin girişine takım tabelası ve Türk bayrağı yerleştiren Saçar, çevreden olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki depremzede Mehmet Saçar, konutunu Fenerbahçe'nin renklerine boyattı.

Saçar'ın, Kırıkhan ilçesindeki 4 katlı apartmanı 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Afetin ardından Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'ndeki konutunda yaşamaya başlayan Saçar, yeni konutunun dış cephesini sarı-lacivert renkte yaptırdı.

Evinin girişine Fenerbahçe yazılı tabela yerleştiren Saçar, Türk bayrağı ve takımının amblemini de dış duvarına yansıttı.

Saçar, gazetecilere, "Her gittiğim evin, binanın boyasını mutlaka Fenerbahçe'nin renkleriyle boyatmaya çalışıyorum. İnsanlar aşırı derecede ilgi gösteriyorlar, şimdiye kadar ters tepki gösteren olmadı." dedi.

Saçar, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi yeneceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı

Milyonluk araç birden alev aldı! Sürücü kendini böyle kurtardı
Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!
30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu