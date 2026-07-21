Fenerbahçeli depremzedenin sarı-lacivert sevgisi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki depremzede Mehmet Saçar, konutunu Fenerbahçe'nin renklerine boyattı.

Saçar'ın, Kırıkhan ilçesindeki 4 katlı apartmanı 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Afetin ardından Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'ndeki konutunda yaşamaya başlayan Saçar, yeni konutunun dış cephesini sarı-lacivert renkte yaptırdı.

Evinin girişine Fenerbahçe yazılı tabela yerleştiren Saçar, Türk bayrağı ve takımının amblemini de dış duvarına yansıttı.

Saçar, gazetecilere, "Her gittiğim evin, binanın boyasını mutlaka Fenerbahçe'nin renkleriyle boyatmaya çalışıyorum. İnsanlar aşırı derecede ilgi gösteriyorlar, şimdiye kadar ters tepki gösteren olmadı." dedi.

Saçar, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi yeneceğine inandığını sözlerine ekledi.