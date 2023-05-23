Depremi yaşayan İskenderunspor'da hedef 1'inci Lig

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak Play Off'ta mücadele etmeye hak kazanan İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, takımın 1'nci Lig'e çıkma mücadelesini büyük bir inançla sürdürdüğünü belirterek, "Sezonda şanssız ve kötü günler geçirdik. Birinci etap stat sorunu, ikinci etap oyuncularla anlaşma krizleri, üçüncü etap deprem sorunuyla karşılaştık. Bu sene kalplerin şampiyonu olduk. İnşallah başarılı olacağız ve kupayı İskenderun'a getireceğiz" dedi.

25 Mayıs'ta saat 17.00'de Play Off müsabakasında Ankara Demirspor'u konuk edecek olan İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, sezonu değerlendirip, hedeflerini açıkladı. Bolat, "Ligin ikinci yarısında son 10-12 maçı kendi evimizde oynasaydık şu anda durum farklı olurdu. Stadımızın olmamasına, depreme rağmen kendimizi başarılı buluyorum. Buca maçında şanssız goller, kötü bir hakem, maalesef ikinci olmamızı engelledi. Ama bunda da bir hayır vardır. Biz yine Play Off'ta elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bir de bazı oyuncularla biraz sıkıntı yaşadık. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Şansız ve kötü günler geçirdik. Burada birinci etap stat sorunu, ikinci etap oyuncularla anlaşma krizleri, üçüncü etap deprem sorunuyla karşılaştık" dedi.

"15 Haziran'a kadar inşallah motivasyon devam eder. Eğer ederse bu final maçına çıkacağız demektir. Büyük bir destek bekliyoruz. Maddi ve manevi şehirden iyi bir reaksiyon bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle ben 1'inci Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü biz bu sene kalplerin şampiyonu olduk. İnşallah başarılı olacağız ve kupayı İskenderun'a getireceğimizden çok ümitliyiz. İskenderunspor'u hakkettiği yerlere getireceğiz."