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Depremi gerekçe gösterdi! Gustavo, maça saatler kala Kayserispor'dan ayrıldı

Depremi gerekçe gösterdi! Gustavo, maça saatler kala Kayserispor'dan ayrıldı

Spor Haberleri

Kayserispor, ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle Brezilya'ya gitmek istediğini bildiren Gustavo Campanharo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı. Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor'la oynayacak Kayserispor'daki bu ayrılık herkese sürpriz oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da beklenmnedik bir ayrılık yaşandı. 30 yaşındaki Gustavo Campanharo, Trabzonspor maçı öncesinde ülkesine döneceğini ve deprem nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediğini iletti. Kayserispor talep üzerine oyuncu ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

Depremi gerekçe gösterdi! Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'dan ayrıldı

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Depremi gerekçe gösterdi! Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'dan ayrıldı

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Deprem Spor Haberler

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