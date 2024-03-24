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Depremden Sonra Antrenmanlarına Devam Ederek Türkiye Şampiyonu Oldular

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.

Kahramanmaraş merkezli depremde en büyük yıkım Hatay'da olmuş, yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce vatandaşın da hayatı olumsuz etkilenmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Musab Tümay ve 16 yaşındaki Hüseyin Öztürk, yaşadıkları depremi spora olan tutkuları ile aştılar. Kısa bir ara sonrasında antrenmanlarına geri dönen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldular.

"Hatay'da büyük bir deprem yaşamamıza rağmen 2 ay sonra antrenmanlarımıza gitmeye başladık"

Alpagut sporunun ülkemizde yeni tanınmaya başlayan bir spor olduğunu söyleyen Berat Musab Tümay, "Yaklaşık 11 yıldır dövüş sporları 3 yıldır ise Alpagut sporunu yapıyorum. En son yapılan Alpagut Türkiye Şampiyonasında 'Caymaz' branşında Türkiye Şampiyonu oldum. Alpagut ülkemizde 2010 yılında açılan ve yeni yeni tanınan bir spordur. Hatay'da büyük bir deprem yaşamamıza rağmen 2 ay ara verip tekrardan antrenmanlarımıza ve maçlara gitmeye başladık. Bu maçlardan güzel dereceler elde ettik. Bugüne gelmem de ise annem ve babamın çok emeği var. İnşallah kendimi ve takımımı daha güzel yerlerde görürüm" dedi.

"Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen sporumuzu bırakmadık"

Alpagut Turan dövüş sanatını tüm Dünya'ya duyurmak istediğini söyleyen Hüseyin Öztürk, "3 yıldır dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Son 1 yıldır Alpagut Turan dövüş sanatıyla uğraşıyorum. Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen sporumuzu bırakmadık. Antrenmanlarımıza gelmeye devam ettik. Ankara'da olan Türkiye Şampiyonasında 'Caymaz' branşında 1'inci oldum. Bir sonraki hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve Alpagut Turan dövüş sanatını tüm Dünya'ya duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Öztürk Türkiye Hatay Yaşam Spor Güncel Haberler

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