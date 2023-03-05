Deprem felaketine sessiz kaldığı için eleştirilen Ronaldo, Türkiye ve Suriye'ye yardım uçağı gönderdi

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından yardım kampanyalarına destek vermeyen Cristiano Ronaldo, ilk kez taşın altına eline soktu. Portekizli yıldızın, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım uçağı gönderdiği belirtildi. Ronaldo ayrıca çadır, yiyecek, yastık, battaniye, bebek maması ve tıbbi malzemeler için de ekstra ödeme yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'ye Cristiano Ronaldo'dan yardım eli uzandı. Uzun zamandır yaşanan felakete sessiz kaldığı için eleştirilen Portekizli yıldız, sonunda yardım hamlesinde bulundu.

TRAJİK GÖRÜNTÜLERDEN ETKİLENDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi derinden etkileyen deprem sonrası ortaya çıkan trajik görüntülerden oldukça etkilendi. Bunun üzerine harekete geçen Portekizli yıldız, vatandaşlar için harekete geçti.

YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ

Ronaldo, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdi. Portekizli yıldız ayrıca depremzedeler için kullanılmak üzere çadır, yiyecek, yastık, battaniye, bebek maması ve tıbbi malzemeler gibi ürünler için de ekstra ödeme yaptı.