Deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu, 17 Mart'ta defnedilecek

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun 17 Mart'ta toprağa verileceği öğrenildi. Cenazesi ailesine teslim edilen Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLECEK

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

CENAZESİ 19 ŞUBAT'TA GANA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.