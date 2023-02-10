Bu acının tarifi yok! Türkiye, depremde kaybettiği sporcularına ağlıyor

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde spor dünyası da ağır kayıplar verdi. Futbol, basketbol, voleybol, güreş, binicilik, gibi branşlarda birçok sporcu ve yönetici hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremler, spor camiasında can yakan kayıplara neden oldu. Futbol, basketbol, Voleybol, güreş, atıcılık gibi branşlardan pek çok sporcu ve yönetici hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan

KAYIPLAR, SPOR CAMİASINI YASA BOĞDU

10 şehirde çok sayıda spor kulübünün etkilendiği depremlerde, Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'da oynayan Taner Kahriman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat, İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı hayatını kaybetti. Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül, Hatayspor malzemecisi Onur Akdeniz ve Kadınlar 3. Lig ekibi Şanlıurfa Gençlikspor Antrenörü Mustafa Abak ile eşi Hacer Abak da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Voleybolcu çift Bedrettin Çakır ve Betül Çoban Çakır

16 VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Voleybol camiasından da çok sayıda isim hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır, TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup ekibi Malatya BBSK'dan Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız, Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü'nden Bedir Terlik ve Hasan Ekşi, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Yardımcı Antrenörü Ümit Can Doğan ile Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelen Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Binicilik Federasyonu sporcusu Semanur Baysal

9 GÜREŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle enkaz altında kalan güreşçilerden Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman ve Aslan Ekiz vefat etti. Kahramanmaraş TOHM atıcılık sporcusu Sefa Bayraktar, Antakya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erhan Önal, Türkiye Binicilik Federasyonu sporcusu Semanur Baysal ve Turgutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya da hayatını kaybetti.

CHRİSTİAN ATSU'DAN HABER ALINAMADI

Öte yandan Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.