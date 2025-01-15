Üye Girişi
Haberler
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

Ateşkese adım adım! İsrailli bakan tarih verdi
ABD'yi sarsan yangınlarının ilerleyişi gün gün görüntülendi

NASA görüntülerine yansıdı! İşte yangınların gün gün ilerleyişi
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Deplasman yasağı getirmişlerdi: UEFA'dan Beşiktaş için yeni karar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA, Beşiktaş'a Lyon deplasmanında olduğu gibi Twente karşılaşmasında da deplasman yasağı getirmişti. Siyah-beyazlıların başvurusunun ardından Hollanda'daki karşılaşma için verilen konuk takım taraftarlarına uygulanacak olan stada alınmama yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente'ye konuk olacağı maçta siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararı vermişti. Bu kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ: KARAR DEĞİŞEBİLİR

Beşiktaş, bu karar sonrasında harekete geçerek deplasmandaki Twente maçının yerinin değişmesi için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu.TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti. UEFA, Twente-Beşiktaş maçına sınırlı sayıda taraftar alınmasına sıcak bakıyor.

LYON MAÇINDA DA YASAK VARDI

Daha önce Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu karşılaşmada da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Kara Kartal, seyircisinden yoksun çıktığı müsabakadan Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki müsabaka 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Siyah-beyazlılar, bu maç öncesinde 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Deplasman yasağı getirmişlerdi: UEFA'dan Beşiktaş için yeni karar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

NASA görüntülerine yansıdı! İşte yangınların gün gün ilerleyişi
img

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
img

İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok'tan canlı yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu

TikTok'tan yayın açan eski sevgilisini katletmişti! Cezası belli oldu
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.