Deplasman yasağı getirmişlerdi: UEFA'dan Beşiktaş için yeni karar

UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente'ye konuk olacağı maçta siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararı vermişti. Bu kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ: KARAR DEĞİŞEBİLİR

Beşiktaş, bu karar sonrasında harekete geçerek deplasmandaki Twente maçının yerinin değişmesi için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu.TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti. UEFA, Twente-Beşiktaş maçına sınırlı sayıda taraftar alınmasına sıcak bakıyor.

LYON MAÇINDA DA YASAK VARDI

Daha önce Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu karşılaşmada da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Kara Kartal, seyircisinden yoksun çıktığı müsabakadan Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki müsabaka 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Siyah-beyazlılar, bu maç öncesinde 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.