Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu

NBA'de Denver Nuggets, final serisi maçında Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Seriyi toplamda 4-1'lik skorla kazanan Nuggets, tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Batı Konferansı'nı lider olarak bitiren Denver Nuggets, tarihindeki ilk şampiyonluğa da ulaştı. Nuggets, final serisinde Miami Heat'i devirerek NBA'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

NUGGETS'TAN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Denver Nuggets, final serisinin 5. maçında Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 4-1'e getiren Nuggets, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

JOKIC MVP SEÇİLDİ

Batı Konferansı'nı da lider olarak bitiren Denver Nuggets'ta Sırp basketbolcu Nikola Jokic, "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi.