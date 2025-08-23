Dennis Schröder: Almanya'da Sevgi Eksikliği Hissi

Alman basketbolcu Dennis Schröder, ten rengi nedeniyle Almanya'da asla Dirk Nowitzki'nin gördüğü sevgiyi göremeyeceğine inanıyor.

Alman Stern dergisine konuşan Schröder, Almanya'da aynı sevgiyi göremeyeceğini çünkü koyu tenli olduğunu belirterek "Dirk Nowitzki 2008 Pekin Yaz Oyunları'nda bayrağı taşıdığında 14 yaşında televizyonun karşısında oturuyordum. O zamanlar 'Ne kadar harika, bundan daha büyük bir takdir olamaz." diye düşünmüştüm. Ancak bugün biliyorum ki, bu büyük bir onur, ama benim için Nowitzki için olduğu gibi asla aynı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Mükemmel olmadığını ve hatalar yaptığının da altını çizen 31 yaşındaki oyuncu "Yine de, iyi tanımadığınız birini yargılamak yanlış. Bu toplumsal bir sorun ve sosyal medya bu yüzeyselliği ve nefreti daha da kötüleştiriyor. Bayrak taşıyıcısı olmama izin verilmesi bu hikayeyi daha iyi hale getirmiyor." görüşlerine yer verdi.