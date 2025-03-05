Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Denizlispor'un Genç Yıldızı Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılıyor

Denizlispor'un Genç Yıldızı Utku Berk Kuru, U14 Milli Takım Seçmelerine Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor U14 takımında forma giyen Utku Berk Kuru, Ege Bölge karmasından aldığı davetle yarın Antalya'da düzenlenecek U14 Milli Takım seçmelerine katılacak. Kuru, futbol kariyeri ve hedefleri hakkında heyecanla konuştu.

Denizlispor U14 takımında mücadele eden stoper Utku Berk Kuru, yarın Antalya'da yapılacak U14 Milli Takım seçmelerine Ege Bölge karmasından katılacak.

Denizlispor U14 takımında yer alan ve gösterdiği performans ile Ege Bölge karmasına seçilen Utku Berk Kuru, yarın Antalya'da yapılacak olan U14 Milli Takım seçmelerine davet edildi. Seçmelerine davet edilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Utku Berk, çok heyecanlı olduğunu belirterek "Üzerimde tarif edilemez bir mutluluk ve heyecan var. Denizli'de tek ben seçildim. Denizli'den 5 kişi seçilmiştik. Ancak Mustafa'nın ayağı kırıldığı için 4 kişi gitmiştik. Orada ben parmağım kırıldığı için tek devre oynamıştım. Orada beni beğenmişler ve seçmişler. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Eminim ki onlarda en az benim kadar gururlu ve mutludur" ifadelerini kullandı.

Futbolu çok sevdiğini ve ileride iyi bir futbolcu olmak istediğini söyleyen Berk Kuru "Amacım inşallah milli takıma seçilmek ve ülkem için vatanım için bir şeyler yapabilmek. Tabi ki profesyonel futbolcu olmak isterim ülkem için de bir şeyler yapmak isterim" diye konuştu.

"Abdülkerim Bardakcı'yı örnek alıyorum"

İyi bir futbolcu olmak için düzenli bir hayat ve düzenli bir şekilde çalışmak gerektiğine inandığını vurgulayan Kuru, "Uyku düzeni ve beslenme düzeninin de önemli olduğunu düşünüyorum. Dengeli beslenmek çok önemli. Bunları düzenli yapanların başarılı olacağına inanıyorum. Kendime yerli olarak Abdülkerim Bardakcı ve yabancı olarak da Sergio Ramos'u örnek alıyorum. İnşallah bende ileride onlar gibi başarılı bir futbolcu olurum" diye konuştu.

"Daha başarılı olacağına inanıyorum"

Utku Berk Kuru'nun çok yetenekli bir futbolcu olduğuna inandığını dile getiren Denizlispor U14 takımının Teknik Sorumlusu Yücel Can, "Utku potansiyeli olan bir futbolcu. Çabuk, kuvvetli, hava toplarında iyi. Ayağa top yapan mücadeleci hırslı bir futbolcu. Fiziksel olarak sürekli kendini geliştiren, oyun zekası olarak topu oyuna iyi sokabilen bir oyuncu inşallah orada başarılı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte sezon sonunda Muslera'dan kaleyi devralacak isim
img

A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
img

Tam 10 kiloyla yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Acılı baba, yangın faciasında kaybettiği kızının son videosunu paylaştı: Çok şanslıyız

Acılı baba, faciada kaybettiği kızının son videosunu paylaştı
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.