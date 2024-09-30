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Denizlispor'un Genç Yıldızı Oktay Kısaoğlu'ndan Kötü Haber

Denizlispor'un Genç Yıldızı Oktay Kısaoğlu'ndan Kötü Haber
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Denizlispor, 2-0 geriye düştüğü Erciyes 38 FK maçında son dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtardı. Ancak 20 yaşındaki altyapı oyuncusu Oktay Kısaoğlu'nun tibia kemiği kırıldı.

DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2-0 yenik duruma düştüğü Erciyes 38 FK deplasmanında 84'üncü dakikada Kemal Çetinkaya ve 90+10'da Deniz Kodal'ın golleriyle 1 puanı kurtarıp 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle yenilmezlik serisini sürdüren Denizlispor, gençlerinden Oktay Kısaoğlu'na üzüldü. Ligde tamamen altyapı patentli kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlılarda 20 yaşındaki Oktay'ın Erciyes mücadelesinin 45'inci dakikasında girdiği ikili mücadelede tibia kemiğinin kırıldığı açıklandı. Denizlispor yönetimi, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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