Denizlispor U16'da çalışmalar hızlandı

TFF U16 Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U16 takımı, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına hız verdi.

TFF U16 Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mahmut Ayhan nezaretinde Doğan Demircioğlu sahasında sürdürüyor. 15-16 Ekim tarihlerinde başlaması beklenen ve U16 Gelişim Ligi'nde üst sıraları hedefleyen yeşil siyahlılar, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına hız verdi.

"Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor"

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya devam ettiklerini belirten Teknik Sorumlu Mahmut Ayhan, "Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor. Çocuklar çalışmalarımıza cevap veriyorlar. İstediklerimizi saha içerisinde yapıyorlar. Tabi daha çok eksiğimiz var. Çocuklar malum gelişim çağında. Belirli bir süreç gerektiriyor. Onların gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar da bunlara olumlu yanıt veriyorlar. İstediklerimizi saha içerisinde yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"Bu yaşta çocukların gelişimi için ne kadar çok maç yaparlarsa o kadar iyi olur"

Lig takviminin belirsiz olmasının kendilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ayhan, "Bu tarihe kadar takımın tam olarak lige hazır olacağını düşünüyorum. Zaten hazırlanıyorduk. Ancak süreç te belirsizlik vardı. Bu nedenle tam istediğimiz gibi bir hazırlık süreci olmadı. Biz daha geç bekliyorduk. Tam net olmamakla birlikte grubumuz bölgemizde bulunan takımlardan oluşuyor. Göztepe, Altınordu gibi takımların yer alacağı bir grup olacak. Bu grupların 4 devre halinde oynanacağı söyleniyor. Statü böyle belirlendi ve inşallah değişmez. Bu yaşta çocukların gelişimi için ne kadar çok maç yaparlarsa o kadar iyi olur. Bizde bu nedenle mümkün olduğu kadar hazırlık maçı yapmaya gayret gösteriyoruz. Ancak saha koşulları, U17 ve U19 liglerinin başlıyor olması nedeniyle takımlar olumlu yanıt vermiyor" diye konuştu. - DENİZLİ