Denizli'de tesis kavgası büyüyor

DENİZLİ'de Süper Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un yıllardır kullandığı tesislerinin kentin 3'üncü Lig'deki temsilcisi Denizli İdmanyurdu tarafından da kullanılmasına onay çıkmasının yankıları sürüyor. Denizlispor yönetimi, "Haluk Ulusoy Tesisleri, Denizlispor için yapılmıştır" açıklaması yaparak, "Denizlispor hangi ligde oynarsa oynasın, tesisleri kullanma hakkına sahiptir. Haluk Ulusoy Tesisleri'nin yapımının Denizlisporlu yöneticilerin emekleri ve maddi katkılarıyla da olduğu hiç zaman unutulmamalıdır. Denizli İdmanyurdu Spor Kulübü yöneticilerinin; futbolcularımızı antrenman yaptıkları sahadan çıkarmaya kalkmaları, tesislerde kilitli olan alanların kilitlerini kırma girişimleri, çalışanlarımızı tehdit etmeye kalkmaları, biz kimseyi dinlemeyiz minvalinde provokatif hareketleri futbolun temelini oluşturan kardeşlik ve dostluk anlayışına da aykırıdır. Denizli İdmanyurdu Spor Kulübü yöneticilerini, provokatif eylemlerinden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı

