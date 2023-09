Denizlispor, Isparta 32 Spor deplasmanından puanla dönmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmız Grup ekiplerinden Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, bu hafta deplasmanda oynayacakları Isparta 32 Spor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmız Grup 3. haftasında Denizlispor, pazar günü Isparta 32 Spor'a konuk olacak. Geride kalan iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Horozlar'da Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, bu mücadele öncesinde yazlı açıklama yaptı. En son oynadıkları Karaman FK maçının özellikle son bölümünde çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Ertuğrul, "Maça iyi başlamadık ancak dakikalar geçtikçe toparlandık. Mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadan mücadelemizi sürdürdük. Beraberlik golünü bulduktan sonra ise tamamen oyunun hakimi bizdik. Yaptığımız değişiklikler oyunumuzu pozitif anlamda etkiledi. Özellikle son bölümlerde ortaya koyduğumuz mücadele beni sevindirdi. Kazanmayı çok istiyorduk ancak bir puan alabildik. Karaman FK maçında taraftarlarımızın desteği çok önemliydi. Her platformda teknik ekibimize ve oyuncularımıza verdikleri destekler hem moralimizi hem de çalışma azmimizi artırıyor. Hepsine teşekkür ediyor, desteklerinin devam etmesini rica ediyorum" dedi.

Isparta 32 Spor maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Bülent Ertuğrul, güçlerini ve neler yapabileceklerinin bildiklerini dile getirdi. Ertuğrul, "Sezonun henüz daha başındayız. Biz, birkaç oyuncu hariç tamamı altyapıdan gelen genç oyunculardan kurulu bir takımız. Gücümüzü ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Gündüzleri sahada antrenman yaparken, geceleri rakip takımların analizleri konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımına güvendiğini her platformda dile getirdiğini kaydeden Ertuğrul, "Oynadığımız her maç bizi biraz daha güçlendirecek, eksiklerimizi gidermemizi sağlayacak, özellikle genç oyuncularımın tecrübe kazanarak daha iyi olmasını sağlayacak. Ne olursa olsun, camia olarak sabırlı olmamız ve birlik beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle deplasmanda alınan her puanın büyük önemi var. Uzun lig maratonunda her puan altın değerinde. Isparta deplasmanından istediğimizi alarak sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi. - DENİZLİ