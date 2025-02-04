DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İptal Edildi

Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor, Şubat ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu iptal ederek ileri bir tarihe erteledi. Kulüp yönetimi, sağlıklı şartlarda yapılacak bir kongre için başkan adayının Abdullah Çıtışlı olduğunu açıkladı.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da Şubat ayı içerisinde yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurul yönetim tarafından iptal edildi.

Denizli Spor Kulübü Yönetim Kurulunun Erhan Ergil başkanlığında yaptığı toplantısında, Denizlispor'un 18 – 25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılmasını planlanan seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Denizlispor Yönetim Kurulu olarak, Şubat ayı içinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul, görülen lüzum üzerine iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Başkan Ergil'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Şubat ayında planladığımız seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının, gördüğümüz lüzum üzerine iptal edilmesine, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sağlıklı şartlarda yapılacak bir kongrede başkan adayımda daima Abdullah Çıtışlı'dır. Acil istikrara ihtiyacımız var. Kimse 1 ay sonra kongreye gidecek olan ve finansal yapısı çözüme kavuşmayan bir kulübe destek olmak istemiyor. Sponsor bulamıyoruz, işin ince sebebi de burada. Geçici değil kalıcıyız. Kalıcılığımız koltuklarda değil, kaldırımda gene destekleriz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.