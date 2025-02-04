Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İptal Edildi

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da Şubat ayı içerisinde yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurul yönetim tarafından iptal edildi.

Denizli Spor Kulübü Yönetim Kurulunun Erhan Ergil başkanlığında yaptığı toplantısında, Denizlispor'un 18 – 25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılmasını planlanan seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Denizlispor Yönetim Kurulu olarak, Şubat ayı içinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul, görülen lüzum üzerine iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Başkan Ergil'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Şubat ayında planladığımız seçimli olağan üstü genel kurul toplantısının, gördüğümüz lüzum üzerine iptal edilmesine, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sağlıklı şartlarda yapılacak bir kongrede başkan adayımda daima Abdullah Çıtışlı'dır. Acil istikrara ihtiyacımız var. Kimse 1 ay sonra kongreye gidecek olan ve finansal yapısı çözüme kavuşmayan bir kulübe destek olmak istemiyor. Sponsor bulamıyoruz, işin ince sebebi de burada. Geçici değil kalıcıyız. Kalıcılığımız koltuklarda değil, kaldırımda gene destekleriz" dedi. - DENİZLİ