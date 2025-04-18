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Denizlispor'da Başkanlık Görevinde Değişiklik

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Denizlispor'da Erhan Ergil'in istifasının ardından, Fatih Aslan Kazancıo başkanlık görevine geldi. Yeni yönetimde başkan yardımcılığına Hakan Kınık ve Abdullah Çıtışlı atandı. Takımın 3. Lig'deki durumu belirsizliğini koruyor.

DENİZLİ,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son iki maça amatöre düşme hattında girerek tarihi bir dönemeçte olan Denizlispor'da Erhan Ergil'in istifası sonrasında yönetim içinden başkanlık görevine gelen Fatih Aslan Kazancıo yeni görev dağılımı yaptı. Kazancıo başkanlığındaki yönetimde Hakan Kınık ve Abdullah Çıtışlı başkan yardımcısı olarak görev alacak. İdari ve mali işlerde Ali Sarıçay, Yılmaz Şahin, Mehmet Yatıcı, futbol şubede Yılmaz Karakurt, Alican Doğan ile Kadir Kahraman yer alacak. Ocak ayında göreve gelen mevcut yönetimde üçüncü kez başkan değişikliği yaşayan yeşil-siyahlılarda kongre tarihi ise henüz netleşmedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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