Üye Girişi
Haberler
Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçisi oldu

Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçisi oldu

 Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom 90+2'de yıkıldı

Denizlispor'da Başkan ve Yönetim İstifa Etti

Denizlispor'da Başkan ve Yönetim İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 4. Grup takımında yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması sonucu mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etti. Kulübün anahtarları yarın valilik ve belediyeye teslim edilecek.

Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi.

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
img

Fatih Portakal'ın maaşı akıllara zarar
img

Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
img

Mehmet şefin kızından iddialı paylaşımlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık Perşembe CANLI – GÜNCEL! Van yarın okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Malmö Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Malmö Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kayseri, Sivas, Çankırı, Erzurum okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Yarın okullar tatil mi? 13 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Bodo Glimt Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray garantiledi mi? Galatasaray UEFA'da ilk 8'e kaldı mı, gruptan çıktı mı? Trabzon, Giresun, Rize, Artvin okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? TRT 1 canlı maç izle! BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.