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Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı Galibiyet Serisini 12 Maça Çıkardı

Denizlispor Cavidil Voleybol Takımı Galibiyet Serisini 12 Maça Çıkardı
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Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi'nde faaliyet gösteren Denizlispor Cavidil, 07 Gazi Spor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 12 maça taşıdı ve play-off'u garantiledi. Takım antrenörü Sedat Zahran, tecrübe kazandırma amacıyla daha az süre alan oyuncuları oynatacaklarını belirtti.

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği 07 Gazi Spor'u 3-1 yenerek galibiyet serisine devam etti.

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Liginde galibiyet serisine devam eden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, play-off'u garantilemesine rağmen kazanmaya devam ediyor. Sahasında ağırladığı Antalya ekibi 07 Gazi Spor engelini de 3-1'lik net bir skorla geçen Denizlispor Cavidil, galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Baştan sona üstün bir mücadele sergileyen Denizlispor Cavidil, 07 Gazi Spor'u 25-20, 25-14, 19-25, 25-13 setlerle mağlup etmeyi başardı.

1 Lig hedefine adım adım ilerleyen Denizlispor Cavidil, Denizli'de büyük bir heyecana neden oldu. Kentin 1. Ligdeki ilk takımı olmak isteyen Denizlispor Cavidil'i bu hafta AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, MHP Merkezefendi İlçe Başkanı Hasan Aybay, Kamu-Sen İl Başkanı Emre Erdoğan, AK Parti ve MHP yönetim kurulu üyeleriyle yüzlerce taraftar tribünden destek olarak moral verdi.

Play-off'u garantilemenin rahatlığını yaşadıklarını ifade eden Denizlispor Cavidil Takım Antrenörü Sedat Zahran, bu güzden karşılaşmalarda daha ziyade önceki karşılaşmalarda çok fazla süre alamayan oyuncularını oynatarak tecrübe kazandırmayı söyledi. 07 Gazi Spor galibiyetiyle seriyi 12 maça çıkardıklarını kaydeden Zahran, "Voleybol 1. Ligi yolunda çok çalışarak devam ediyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı ise "1. Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu arada play-off'lar için transfer çalışmalarımızda devam ediyor. Galibiyeti getiren tüm teknik ekibi ve takım oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu maça gelerek bize destek veren Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör başta olmak üzere tüm konuklarımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim" dedi.

Denizli'ye büyük bir heyecan yaşatan Denizlispor Cavidil Takımına teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Güngör de "07 Gazispor karşısında maçı 3-1 galibiyetle kazanan lider Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol takımımıza başarılar diliyorum. Kulüp Başkanı Ali Atıcı'ya da nazik davetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah play-off'ları da geçerek, Denizli'yi 1. Ligde başarıyla temsil ederler" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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