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Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı 3-0 Galip Geldi

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı 3-0 Galip Geldi
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Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig mücadelesinde Köyceğiz Göl Gençlikspor'u 3-0 yenerek 1. Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Yönetim, takımın başarıları için seyirci desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Bu sene yeni yapılanmaya giden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, 1 Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetici Ali Atıcı'nın büyük destekleriyle oluşturulan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig müsabakasında Köyceğiz Göl Gençlikspor ile karşılaştı. 1. Lig hedefine doğru ilerleyen Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-0 net bir skorla yenerek karşılaşmadan set vermeden galip ayrıldı.

Yeni yapılanmanın meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Denizlispor Yöneticisi Ali Atıcı, "Takımımızı 1. Lige çıkartarak, Denizli'ye bir ilki yaşatmaya çalışıyoruz. Oluşturduğumuz takım hedefine ilerliyor. Maddi olarak hiç bir sorunumuz ve ihtiyacımız yok. Ancak seyirci desteğine ve ilgiye ihtiyacımız var. Takımımız 1. Lig yolunda ilerlerken Denizli'deki sporseverlerin ve voleybol severlerin desteğini bekliyoruz. Başarıyla giden takımımız seyirci desteği ile moral bularak hedefine varacaktır. Tüm Denizli'nin desteğini bekliyoruz" dedi.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ise "Takımımız, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmiştir. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Kalan maçlarda takımımıza başarılar dileriz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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