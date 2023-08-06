Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, seçim öncesi açıklamalar yaptı

TFF 2'nci Lig'e kadrosu dağılarak düşen transfer yasaklısı Denizlispor'da 10-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adayı çıkmazken, Başkan Mehmet Uz açıklamalar yaptı. İç transferde takımdan ayrılıp kulüp bulamayan isimleri kalmaya ikna edemeyen, cuma günü kadroda kalan genç oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla da sarsılan Denizlispor'da Başkan Uz, "Bizi eleştirerek görevi bırakmamızı isteyenlerin, 10 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula gelerek aday olmalarını bekliyorum" dedi.

"Geçen sezon takımımızda forma giyen ancak sözleşmesi biten bazı oyuncuların şehrimizdeki bazı halı sahalarda antrenman yaptığı, kulübümüzün de bu konuda bir şey yapmadığı yönünde yazılar gündeme gelmektedir" diyen Uz, "Denizlispor olarak yabancı oyuncular hariç sözleşmesi sona eren tüm futbolcularla her zaman görüşmelerimizi sürdürdük ve bütçemiz dahilinde tekliflerimizi sunduk. Ancak oyuncuların talep ettiği transfer ücretini karşılamamız mümkün değildir. Ödeyemeyeceğimiz ve kulübümüzü daha büyük ekonomik çıkmaza sokacak sözleşmelere imza atmamız beklenmemelidir" diye konuştu.