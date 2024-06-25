Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım Tekrar Seçildi

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da yapılan olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren mevcut Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, tekrar başkanlığa seçildi. Yıldırım'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı da belli oldu.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında oluşan yeni yönetim yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Onursal Başkanlık görevine Mazlum Bababalım, Mali İşler Sorumlusu Mikail Altundaş, Operasyon Sorumlusu; Kazım Berk Zoroğlu, Plan ve Proje Sorumluları Cem Öztürk ve Cengizhan Öztürk, Futbol Şube Sorumluları Güray Özkan, Hüseyin Yılmaz ve Ümit Alptekin, Tesis Sorumluları Çetin Kartal, Özcan Sarı ve Volkan Uzunay, Hukuk Sorumluları Anıl Aba ve Cengiz Kılıç, Basın Sorumluları Mehmet Çeşen ve Onur Oymak, Taraftar Sorumluları Ali Dedeşin ve Mesut Özkaya, Akademi ve Altyapı Sorumluları Nevzat Yılmaz, Kenan Kandemir ve Yaşar Yağız, Pazarlama Sorumluları Yılmaz Karakurt, Hikmet Gündüz ve Mehmet Ata Ezer, Yurt Dışı İlişkiler Sorumluları Mehmet İmamoğlu ve Murat Eriş, Store Sorumlusu İbrahim Okka, Marka ve İletişim Sorumlusu Ender Ayna, Stadyum Sorumlusu Okan Karcı, Sosyal Medya Sorumlusu Gökhan Çırak görevlerine getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ