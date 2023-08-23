Denizlispor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2.Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, Pazar günü oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuya başlarken pas ve çift kale maç çalışmalarıyla sonlandı. Maç Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

TFF 2.Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, yaptığı idmanla Pazar günü oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF. 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele gösterecek olan Denizlispor, Pazar günü karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını, yapılan idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuya başlarken pas ve çift kale maç çalışmalarıyla sonlandı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanılacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. - DENİZLİ