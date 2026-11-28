DENİZLİLİ milli güreşçi Osman Şimşek, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende Avrupa şampiyonu oldu. Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentinde 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçilerimiz, 9 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanırken; U17 ve U20 kategorilerinde ise takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Denizlili genç güreşçi Osman Şimşek, Avrupa Şampiyonası'nda 92 kilogram grekoromende mindere çıktı. Kategorisinde ilk üç maçı kazanarak finale yükselen Şimşek, finalde Rus sporcu ile altın madalya müsabakasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta üstün bir performans ortaya koyan Şimşek, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Sporcu Eğitim Merkezi'nde şampiyonaya hazırlanan Yurdum Spor Kulübü sporcusu Osman Şimşek'i, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı