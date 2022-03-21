Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında birinciliği bırakmadı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye spor'un kadrosunda bulunan sporcular Konya'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda zirveye ambargo koydu. Sporcular, iki kategoride Türkiye Şampiyonluğu ve bir kategoride de Türkiye ikinciliği elde etti.

Pamukkale Belediye spor'un aktif olduğu branşlardan darttan başarılar gelmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı kulüpte spor yaşamını sürdüren isimler hafta sonunda Konya'da yapılan Okul Sporları Türkiye Dart Şampiyonası'nda mücadele verdi. Daha önce Denizli'de yapılan il birinciliği ve bölge şampiyonalarında başarılı olarak ülke çapında ilk 20 takım arasına kalan okullarda yer alan sporcular Türkiye Şampiyonası'nda zirveye adeta ambargo koydu. Yıldız Erkekler kategorisinde mavi-beyazlı kulübün sporcularının oluşturduğu Harun Salih Turgut, Eyüp Güler, Kerem Kurban, Yusuf Kaan Can'dan oluşan Tekkeköy Ortaokulu Erkek takımı finalde kayseri temsilcisini 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Pamukkale Belediyespor'un sporcuları Zehra Gemi, Elif Öz, Ayeşgül Karagöz ve Ceylinsu Sönmez'den oluşan Tekkeköy Ortaokulu, yine Pamukkale Belediyespor'un oyuncuları Ceylin Ataş, Esma Doğan, Pınar Önay ve Eylül Önay'dan oluşan Yatağan Ortaokulu'nu 3-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçlarla Pamukkale Belediyespor'un oyuncuları 2 Türkiye Şampiyonluğu ve bir de Türkiye ikinciliği elde etmiş oldu. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DENİZLİ