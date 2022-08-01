Denizli spor haberi | Denizlispor önünü açarsa şirketleşecek

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında 150 milyon TL'si 19 futbolcuya olmak üzere kulübün 200 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Başkan Uz, şirketleşmek için ilk önce futbolculara borçların bitirilmesi gerektiğini ve bunun için çalışma yaptıklarını söyledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya Başkan Mehmet Uz ile birlikte Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Fethi Akcan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Uz, "Kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Borç 200 milyon TL. Futbolcuları arayıp uzlaşma yoluna gidiyoruz. Ancak kimine ulaşıyoruz kimine ulaşamıyoruz. Eğer kulübün borcunu kapatabilirsek işadamları ve belediye başkanlarını da işin içine alıp kapanan yolları açacağız" dedi.

AISSATI KRİZİ

Başkan Uz, yönetimde 4 yöneticinin gittiğini, yerine 5 yöneticinin geldiğini belirterek, "Denizlispor'da geçen dönem görev yapan yöneticiler Taner Atilla, Recep Dayı, Ersen Kaplan ve İsmet Kaya bu sezon görev almadı. Bu yöneticilerin yerine Cemal Işık, Osman Toker, Osman Özdemir, Onur Kayhan ve davet usulüyle Muhammet Kaplan geldi" dedi.