Denizli Şirketler Basketbol Ligi'nde 2025 sezonu başlıyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ve şirketler içi aidiyet ve takımdaşlık ruhuna katkı sunması hedeflenen 'Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 Sezonu Fikstür Kura Çekimi' DSO M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi, geçtiğimiz yıl ligden elde edilen gelirle Acıpayam, Babadağ, Çardak ve Honaz ilçelerindeki okullara ulaştırılan yeni basketbol potaları ve toplarının dağıtımı sırasında çekilen videonun gösterimiyle başladı. Videoda, çocuklarımızın ve gençlerimizin basketbol sevgisini güçlendiren projenin bu yıl da devam edecek olmasının lige ayrı bir anlam kazandırdığı belirtildi. Kura çekimi, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DEBAGED Başkanı Sinan Soylu'nun açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın basketbol sevgisini güçlendirdik"

Ligin şehir ve sanayi üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Kasapoğlu, ligin sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, şirket içi iletişimi ve motivasyonu artırdığını, aynı zamanda şirketler arası ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. Geçtiğimiz yılki turnuvadan elde edilen gelirle ilçelerdeki okullara basketbol potaları ve topları gönderilmesinin, çocukların basketbolla tanışmasına vesile olduğunu ve bunun kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Şehrimizin farklı okullarında, ilçelerinde, köylerinde spor malzeme desteği sağladık. Bu sayede gençlerimizin ve çocuklarımızın basketbol sevgisini güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Şehrimize ve sanayiye dokunan her projenin içinde olmak istiyoruz"

Aynı heyecan ve motivasyonla bu yılki organizasyonu da tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Geçen yıl büyük bir coşkuyla başlattığımız bu ligin, şirketler arası iletişimi ve dayanışmayı artırma hedefimize ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl hepimiz son saniyelerde gelen sayılarla, kıran kırana geçen mücadelelere şahit olmuştuk. Bu yıl da 20 şirket takımımız şampiyonluk için sahada ter dökecek. İşin stresinden bir an olsun uzaklaşacak. Şirketlerimiz içinde aidiyet duygusu ve takımdaşlık ruhu pekişecek" dedi.

Sanayinin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, bu dönemde sportif faaliyetlerin pozitif etkisine dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu tür aktivitelerin ve etkinliklerin herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Bu turnuvanın uzun yıllar devam etmesini, geleneksel hale gelerek şehrimize ve sanayimize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Biz Denizli Sanayi Odası olarak, başta bu turnuva olmak üzere şehre dokunan, sanayiye dokunan her türlü projenin içinde olmak istiyoruz" diyerek, projeye verdikleri emek için DEBAGED yöneticilerine ve katılan tüm takımlara teşekkür etti.

"Olumlu çıktıları olan bir turnuva haline geldi"

DEBAGED Başkanı Soylu, ligin hem şirketler hem de Denizli için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz turnuva hem şirketler açısından hem sanayi odası açısından hem de dernek açısından çok olumlu çıktıları olan bir turnuva haline geldi" şeklinde konuştu.

Turnuva biter bitmez tekrar talep gelmeye başladığını belirten Soylu, ligin devamlılığına olan inancını dile getirdi. Denizli'de basketbol sevgisini, hatta sporun tüm branşlarını desteklemeyi hedeflediklerini belirten Soylu, Denizli Sanayi Odası ile böyle bir iş birliğine girmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve tarif edilemez bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Geçen yılki turnuvanın şirketlerin birbiriyle olan ilişkilerini, kendi içlerindeki iletişimlerini ve şirket çalışanlarının şirketlerine olan aidiyetlerini artırdığını vurgulayan Soylu, "Bir profesyonel spor takımında olan forma ve arma aşkının şirketlere yansımasının, şirketler açısından da pozitif bir etki oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu yılki sezonun sakatlıksız, güzel mücadelelere sahne olan ve dostane bir turnuva olmasını temenni eden Soylu, katılan firmalara teşekkür ederek, "İnşallah güzel maçlar bizi bekliyor. Pazar günü, ikinci sezonun ilk günüyle turnuvaya start vereceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

20 şirket takımı mücadele edecek, heyecan 15 Haziran'da başlıyor

Konuşmaların ardından DEBAGED Genel Sekreteri Taylan Erdoğmuş'un yönetiminde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte takımların eşleşmeleri belirlendi. Aslıteks Tekstil adına Başkan Kasapoğlu, Dalaman Orman Ürünleri adına Başkan Soylu kura çekimine katılırken, takımlar 5'erli 4 grupta mücadele edecek şekilde eşleşti.

Geçen yıl şampiyonluk kupasını Sirius takımının, dostluk kupasını Aslıteks Tekstil'in kaldırdığı ligde, bu yıl DSO üyesi firmaların çalışanlarından oluşan 20 şirket takımı şampiyonluk için mücadele edecek. Heyecan dolu lig, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 12.30'da Mektebim Koleji Spor Salonu'nda oynanacak ilk gün maçlarıyla başlayacak.

Gruplarında tek devre lig usulü oynanacak maçların ardından, ilk iki sırayı alan takımlar şampiyonluk yolunda yarı final gruplarına yükselecek. Grup sıralamasında 3. ve 4. olan takımlar ise "2025 Sezonu Dostluk Kupası" için bir sonraki tura geçme hakkı kazanacak. Gruplarında 5. olan takımlar ise grup maçlarıyla bu sezonu tamamlamış olacak. Yarı final grupları sonrası ise nefes kesen "Final Four" karşılaşmaları oynanacak. - DENİZLİ