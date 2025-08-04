Denizli Masterler Atletleri Şampiyonada 11 Madalya Kazandı

Denizli Masterler Atletleri Şampiyonada 11 Madalya Kazandı
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Türkiye Masterler Pist Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden atletler, toplamda 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Abdullah Yavuz Ertekin, 65 yaş grubunda 1500 metrede yeni bir rekor kırdı.

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Masterler Pist Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden atletler, 5altın ve 6 gümüş olmak üzere toplamda 11 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2025 Sezonu Türkiye Masterler Pist Şampiyonası 2-3 Ağustos tarihlerinde İstanbul Burhan Felek Atletizm Sahasında gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından 22 ayrı branşta mücadele etmek için 239 sporcu katılım gösterdi.

Pakdos Atletizm Kulübü adına yarışarak Denizli'yi temsil eden sporcular, 5 altın ve 6 gümüş olmak üzere toplamda 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Çetin Çağatay'ın nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcuların bu başarısı gurur kaynağı oldu. Rekorların havada uçuştuğu şampiyonada Abdullah Yavuz Ertekin 65 yaş grubunda 1500 metrede 5: 30.78 olan ve 30 yıldır kırılamayan rekorun 5: 24.47 ile yeni sahibi oldu.

Denizlili sporcuların elde ettikleri madalya ve dereceler ise şu şekilde sıralandı:

Çetin Çağatay 65 yaş; 200 m, 400 m ve 800 m Türkiye 2.'si

Abdullah Yavuz Ertekin 65 yaş; 800 m Türkiye şampiyonu, 1500 m Türkiye rekoru

Fulya Şahin 55 yaş; 5 km Türkiye şampiyonu

Mahir Akbaba 45 yaş; 400 m Türkiye şampiyonu, 800 m Türkiye 2.'si, 4 x 400 m Bayrak Takım Koşusu Türkiye Şampiyonu

İsmail Aktaş 35 yaş; 400 m ve 800 m Türkiye 2.'si - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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