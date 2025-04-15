Denizli'li Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Arzu Topucar ile Osman Nuri Aktaş, yaşadıklarını ve heyecanlarını paylaştı.

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında, Denizli'yi temsil eden Başak Özel Eğitim Okulları öğrencisi Arzu Topucar, Genç Kızlar Down Uzun Atlama kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Bir diğer sporcumuz Osman Nuri Aktaş ise 200 m. Otizm Yıldız Erkeklerde Türkiye 11.si, 100m de ise 15. oldu.

İki özel sporcu Arzu Topucar ile Osman Nuri Aktaş şampiyona dönüşü duygularını ve hedeflerini Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile paylaştı. Sporcu aileleri, Antrenör Büşra Ertuğ ve Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın ziyarette sporculara eşlik etti. Spora tutkuyla bağlı olduklarını vurgulayan Topucar ve Aktaş, önümüzdeki şampiyonalarda daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Genç sporcular, yeni yarışmalar için sabırsızlandıklarını dile getirerek, İl Müdürü Erdoğan'a madalya sözü verdi.

Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlama ve koşu branşlarında yarışan Denizlili sporcuların çalışkanlığı, hırsları ve spora tutkuyla bağlı olmalarının çok önemli olduğunu belirten Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç sporcuları, Antrenörleri Büşra Ertuğ ile onlara sonuna kadar destek olan sporcu ailelerini kutladı. Erdoğan, özel sporculara sonuna kadar destekleyecek olmaya devam edeceklerini söyledi. - DENİZLİ