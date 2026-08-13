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Denizli İdmanyurdu, Alperen Kahraman'ı Kadrosuna Kattı

Denizli İdmanyurdu, Alperen Kahraman'ı Kadrosuna Kattı
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3'üncü Lig ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, Uşakspor'dan ayrılan sağ kanat oyuncusu Alperen Kahraman ile sözleşme imzaladı. Amatör statüde oynadığı için serbest kalan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 22 maçta forma giymişti. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya hoş geldin denilerek başarılar dilendi.

3'üncü Lig kulüplerinden Denizli İdmanyurdu, dış transferde Uşakspor'dan ayrılan sağ kanat Alperen Kahraman (25) ile sözleşme imzaladı. Uşak ekibinde amatör statüde oynaması nedeniyle serbest kalan tecrübeli futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü olarak, Alperen Kahraman ile anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Yeni sezonda formamız için mücadele edecek Alperen Kahraman'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Alperen geçen sezon 22 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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