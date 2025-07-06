Denizli İdmanyurdu'na Yeni Teknik Direktör Atandı

3'üncü Lig'e yükseldikten sonra aylardır belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevine Özkan Sert getirildi. Özkan Sert son olarak Şile Yıldızspor'da görev yaptı. Denizli temsilcisinde takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapan Gökhan Kaynak, kulübün geleceğiyle ilgili bilinmezlik nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor