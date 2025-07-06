Denizli İdmanyurdu'na Yeni Teknik Direktör Atandı

Denizli İdmanyurdu'na Yeni Teknik Direktör Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu, teknik direktörlük görevine Özkan Sert'i getirdi. Sert, son olarak Şile Yıldızspor'da çalışıyordu. Önceki teknik direktör Gökhan Kaynak, belirsizlikler nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

3'üncü Lig'e yükseldikten sonra aylardır belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevine Özkan Sert getirildi. Özkan Sert son olarak Şile Yıldızspor'da görev yaptı. Denizli temsilcisinde takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapan Gökhan Kaynak, kulübün geleceğiyle ilgili bilinmezlik nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı

İlçe diken üstünde! Parktan kaçan aslan tarlada çalışan adama saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundan çıkan 110 bin euro skandalında yeni detaylar

Baklava kutusunda 110 bin euro skandalında yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.