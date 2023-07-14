Denizli İdmanyurdu Futbol Akademisi Faaliyetlerine Başladı

Denizli'de yeni bir yapılanmaya giden ve büyük hedeflerle yeni sezona başlayan Denizli İdmanyurdu Futbol Akademisi çalışmalarına başladı. Adalet Parkı içerisinde bulunan halı sahada antrenmanlara başlayan Denizli İdmanyurdu Futbol Akademisi, faaliyetlerine başlamasının üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen büyük ilgi görüyor. Futbol akademisi faaliyetlerini değerlendiren antrenör Ahmet Önder, kulüp olarak yeni bir proje ile çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yetiştirdikleri futbolcularla profesyonel lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

- Denizli İdmanyurdu temeli sağlam attı

DENİZLİ - Denizli'de yeni bir yapılanmaya giden ve büyük hedeflerle yeni sezona başlayan Denizli İdmanyurdu Futbol Akademisi çalışmalarına başladı.

Adalet Parkı içerisinde bulunan halı sahada antrenmanlara başlayan Denizli İdmanyurdu Futbol Akademisi, faaliyetlerine başlamasının üzerinden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen büyük ilgi görüyor. 2010-2017 yaş grupları arasında bulunan futbolcuların katıldığı antrenmanları veliler de ilgi ile izliyorlar. Futbol akademisi faaliyetlerini değerlendiren antrenör Ahmet Önder, çok farklı bir proje ile yola çıktıklarına dikkat çekerek, "Kulüp olarak yeni bir proje ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu proje ile ilgili olarak Denizli'de eksik olan bir noktayı belirledik. Bu istikamette de bir proje hazırladık. Başkanımızın hoşuna gitti. İnşallah ileride profesyonel lige çıktığımızda yetiştirdiğimiz futbolcularla orada mücadele etmek istiyoruz. Temel eksiğimizin olduğu çok fazla konu var biz bu noktaları aşmak istiyoruz" dedi.

"Diyetisyen desteği ve fizyoterapist desteği alacağız"

Sadece futbol okulu ya da futbol akademisi olarak kalmak istemediklerinin altını çizen Önder, "Çocukların temel özelliklerine göre eğitim vereceğiz. Hareket eğitimleri yaptıracağız. Kişiye özel eğitimler vereceğiz. Diyetisyen desteği ve fizyoterapist desteği alacağız. Spor psikoloğu desteği bizim çok çok önem verdiğimiz noktaların başında gelecek. Bu noktalarda biz ailelere kadar eğitim desteği vermeyi düşünüyoruz. Biz eğer ailelere de eğitim verirsek bu başarının daha rahat geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.