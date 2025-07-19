Denizli İdmanyurdu Dış Transferde İki Yeni İsimle Anlaştı
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, Bodrum FK'dan Arda Furkan Cirit ve Uşakspor'dan Cihangir Çağlıyan ile transfer gerçekleştirdi. Takım, yeni isimlere başarılar diledi.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu, dış transferde iki isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, Bodrum FK altyapısından 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit ile 2 yıllık, Uşakspor'dan 24 yaşındaki sol bek Cihangir Çağlıyan ile 1 yıllık sözleşmeler imzaladı. Denizli temsilcisi, "Yeni transferlerimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor