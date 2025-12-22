Denizli İdmanyurdu iyi bitirdi
3. Lig 4. Grup'ta Denizli İdmanyurdu, Eskişehir Anadolu'yu 3-1 yenerek ilk yarıyı Play-Off mücadelesinde 26 puanla tamamladı. Tecrübeli forvet Murat Torun, ilk yarıda attığı 8 golle takımının en önemli oyuncusu oldu.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdmanyurdu deplasmanda Eskişehir Anadolu'yu 3-1 yenerek ilk yarıyı Play-Off yarışında tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Denizli ekibi profesyonel ligdeki ilk sezonunda devre arasına 26 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde girdi. Denizli İdmanyurdu'nda Eskişehir deplasmanında gol perdesini açan isim olan takımın tecrübeli forveti Murat Torun ilk yarıda 8 kez ağları sarsıp takımının skor yükünü üstlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor