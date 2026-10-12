Denizli İdmanyurdu 90+2'de yıkıldı, 6 maçta galibiyetsiz 2 puanla dibe indi

Denizli İdmanyurdu 90+2'de yıkıldı, 6 maçta galibiyetsiz 2 puanla dibe indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Denizli İdmanyurdu, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 90+2'nci dakikada yediği golle 1-0 yenildi. İlk 6 maçında galibiyet alamayan ve 4 kez kaybeden Denizli ekibi, 2 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya yerleşti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon bir türlü yükselişe geçemeyen Denizli İdmanyurdu evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a da 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 yenilirken ligin dibine demir attı. İlk 6 maç sonunda galibiyetle tanışamayan kırmızı-siyahlı Denizli ekibi sadece 2 beraberlik alabildi. Oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybederek 2 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya yerleşen Denizli İdmanyurdu grupta galibiyet alamayan 3 takımdan biri oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı