Denizli İdman Yurdu’nda yöneticiden yönetime istifa çağrısı

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, ilk 2 haftada alınan 1 puanın ardından yönetime istifa çağrısında bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ilk maçta Altay ile deplasmanda 1 puan alarak lige başlayan ancak ikinci haftada evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup olarak 1 puanda kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan İbrahim Gürel'den yönetime istifa çağrısı geldi. Başkan Gürel, kendi istifasının hazır olduğunu belirterek, vakit geç olmadan mevcut yönetimin tüm ekibiyle birlikte istifasını istedi.

Denizli'nin tek takımı olan Denizli İdman Yurdu 1959'un iyi yönetilmediğini iddia eden Gürel, "Mevcut yönetim kurulu değil maalesef yönetememe kurulu olarak görülüyor. Denizli'nin tek profesyonel takımına bu yönetim yakışmıyor. Alınan sonuçlar ortada. Daha önce defalarca uyardık. Böyle transfer yaparsan tek kişiye bu işi bırakırsan olacağı bu" dedi.

Bu işi yapacak kişilerin futboldan anlaması ve iyi niyetli olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürel "Futboldan anlamayan ve yönetemeyen bir yönetimin iş çok geç olmadan istifa etmesi gerekir. Kurulan kadro ve oynanan futbol ortada. Şimdi tedbir alınırsa belki zamanında müdahale edilirse kurtarma imkanı olur. Bu nedenle gereken yapılmalı ve acilen mevcut yönetimin sportif direktörü, teknik ekibiyle birlikte yönetimi bırakması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı