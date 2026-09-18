Haberler

Denizli İdman Yurdu’nda yöneticiden yönetime istifa çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli İdman Yurdu’nda yöneticiden yönetime istifa çağrısı
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959’da Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, ilk 2 haftada alınan 1 puanın ardından yönetime istifa çağrısında bulundu.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, ilk 2 haftada alınan 1 puanın ardından yönetime istifa çağrısında bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ilk maçta Altay ile deplasmanda 1 puan alarak lige başlayan ancak ikinci haftada evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup olarak 1 puanda kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan İbrahim Gürel'den yönetime istifa çağrısı geldi. Başkan Gürel, kendi istifasının hazır olduğunu belirterek, vakit geç olmadan mevcut yönetimin tüm ekibiyle birlikte istifasını istedi.

Denizli'nin tek takımı olan Denizli İdman Yurdu 1959'un iyi yönetilmediğini iddia eden Gürel, "Mevcut yönetim kurulu değil maalesef yönetememe kurulu olarak görülüyor. Denizli'nin tek profesyonel takımına bu yönetim yakışmıyor. Alınan sonuçlar ortada. Daha önce defalarca uyardık. Böyle transfer yaparsan tek kişiye bu işi bırakırsan olacağı bu" dedi.

Bu işi yapacak kişilerin futboldan anlaması ve iyi niyetli olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürel "Futboldan anlamayan ve yönetemeyen bir yönetimin iş çok geç olmadan istifa etmesi gerekir. Kurulan kadro ve oynanan futbol ortada. Şimdi tedbir alınırsa belki zamanında müdahale edilirse kurtarma imkanı olur. Bu nedenle gereken yapılmalı ve acilen mevcut yönetimin sportif direktörü, teknik ekibiyle birlikte yönetimi bırakması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer

2. Lig ekibinden UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi zafer
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!