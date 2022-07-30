Denizli haberi: Denizlispor'da Muhammet kaldı
Denizli yerel spor haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı.
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Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulübün sözleşmesi bittikten sonra Burdur kampına katılmayan 22 yaşındaki oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanıp 1 yıllığına nikah tazelediği öğrenildi. Son 2.5 sezondur kadrosunda yer aldığı Denizlispor'da geçen sezon 17 lig, 4 kupa maçında forma giyen Muhammet takımla antrenmanlara başladı.
Demirören Haber Ajansı / Spor