Denizli haberi: Denizlispor'da Muhammet kaldı Denizli yerel spor haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı. Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı. Yeşil-siyahlı kulübün sözleşmesi bittikten sonra Burdur kampına katılmayan 22 yaşındaki oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanıp 1 yıllığına nikah tazelediği öğrenildi. Son 2.5 sezondur kadrosunda yer aldığı Denizlispor'da geçen sezon 17 lig, 4 kupa maçında forma giyen Muhammet takımla antrenmanlara başladı. Demirören Haber Ajansı / Spor Denizlispor Spor Haberler

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