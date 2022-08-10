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Denizli haber... Denizlispor'da Mesut Bakkal inançlı

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Denizli haber... Denizlispor'da Mesut Bakkal inançlı

Denizli haber: SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu. Sezona moralli girmek istediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "25 Haziran'da başladığımız hazırlıklarımızı tamamladık. Artık çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı geldi. Geçen sezon Play-Off oynayan rakibimiz yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Fikstür çekildiğinde, 'En avantajlı fikstür kazandığın fikstürdür' demiştim. Bu görüşüm hiç değişmez. Rakibin kim olduğundan veya ne yapacağından ziyade bizim ne yapacağımız önemli" diye konuştu.

Sahada doğru bir oyun ortaya koyacaklarını ifade eden Bakkal, "Çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Birbirini iyi tanıyan ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bu bizim için avantaj. Oyuncularım sorumluluklarının bilincinde. İlk maçımızdan alacağımız puan ya da puanlar moralimizi artıracak. Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de, inancımız da var" dedi.Yeni sezonda en büyük destekçilerinin yine taraftarlar olacağını kaydeden Mesut Bakkal, "Kazandığınızda da, kaybettiğinizde de eğer arkanızda size inanan ve destek veren taraftarınız varsa, sıkıntılı günleri kısa sürede atlatmak o oranda kolay olur" yorumunu yaptı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Mesut Bakkal Denizlispor Denizli Spor Haberler

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