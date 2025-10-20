Denizli Güreşçileri Estonya'da 2 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

Estonya'nın Rakvere kentinde düzenlenen uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Denizli Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri 2 altın 1 gümüş madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Estonyalı Grekoromen Güreşçi Georg Lurich anısına 17-19 Ekim tarihleri arasında Estonya'nın Rakvere kentinde düzenlenen Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'na Denizli Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri başarılarıyla damga vurdu. Farklı sıkletlerde elde ettikleri 2 altın 1 gümüş madalya ile dönen geleceğin yıldız güreşçileri ay yıldızlı mayo ile minderde fırtına gibi esti.

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi'nin başarılı güreşçisi Süleyman Umut Şahinol, 68 kg kategorisinde çıktığı tüm müsabakalarda üstün bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Teknik kapasitesi ve mücadele azmiyle dikkat çeken Şahinol, bu zaferiyle hem Türkiye'yi hem de Denizli'yi gururlandırdı. Turnuvada bir diğer altın madalya ise 75 kg kategorisinde mücadele eden Orhan Eymen Taşçı'dan geldi. Turnuva boyunca rakiplerine karşı üstünlük kuran Taşçı, finaldeki etkileyici performansıyla şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Genç güreşçi, gelecek için büyük umut vadettiğini bir kez daha kanıtladı.

Abdülkadir Çelik 68 kg'da gümüş madalya kazandı

68 kg kategorisinde yarışan bir diğer sporcu Abdülkadir Çelik ise finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerle karşılaşmasına rağmen turnuvanın en teknik güreşçilerinden biri olarak gösterilen Çelik, gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi fark oluşturuyor.

Uluslararası arenada elde edilen bu başarılar, Denizli Sporcu Eğitim Merkezi'nin doğru altyapı çalışmaları ve sporcu gelişimine verdiği önemin bir göstergesi oldu. Antrenörlerin özverili çalışmaları ve sporcuların disiplinli hazırlıkları sayesinde Denizli, Türk güreşine yeni şampiyonlar kazandırmaya devam ediyor. - DENİZLİ