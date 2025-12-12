Haberler

Denizli Fenerbahçeliler Derneğinde aday sayısı ikiye çıktı

Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Mart ayında yapılacak seçimler öncesi, Utku Karataş başkan adaylığını açıklayarak derneğin geleceği için iddialı bir hedef koydu.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Mart seçimleri öncesi bayrak değişimi gündeme gelirken, Utku Karataş başkan adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.

Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde Mart ayında yapılacak seçimler öncesi hareketlilik hız kazandı. Derneğin mevcut başkanı Erhan Balaman'ın görev süresinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, uzun süredir konuşulan isim Utku Karataş, başkan adaylığını resmen açıkladı.

Adaylığını duyururken dernek üyelerine seslenen Utku Karataş, yeni dönemde daha aktif, daha birlikçi ve daha güçlü bir dernek yapısı hedeflediğini belirtti. Karataş, " Denizli'de Fenerbahçe sevgisini daha geniş kitlelere yaymak, etkinliklerimizi artırmak ve derneğimizi daha görünür hale getirmek için yola çıkıyorum" dedi.

Mevcut başkan Erhan Balaman ise Mart ayında gerçekleşecek seçimlerin dernek için bir bayrak değişimi niteliği taşıdığını belirterek, sürecin hayırlı olmasını diledi. Mart seçimleriyle birlikte Denizli Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni yönetim belli olacak ve dernek yeni bir döneme adım atacak. - DENİZLİ

title