DENİZLİ (İHA) – Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden iki ekip, elde ettikleri bir şampiyonluk ve bir üçüncülük derecesiyle gurur kaynağı oldu.

Türkiye Curling Federasyonu ve Yeşilay iş birliğiyle, "Bağımlılıkla Mücadelede Aile Bağları" mottosuyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Çocuk-Ebeveyn Floor Curling Türkiye Turnuvasında Denizli'yi Kaman Spor Kulübü ve Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu temsil etti. Turnuvada büyük bir başarı gösteren Kaman Spor Kulübü sporcuları Hasan Deniz Şişman, Hatice Şişman ve Ersin Şişman, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi; Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu ekibinde yer alan Reşat Tuğra Salgut ve Nazif Salgut ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde edilen önemli başarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "12 ilden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonda elde ettikleri üstün başarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan değerli sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı