Denizli'de Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesinin yeni yönetimi belirlendi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesinin 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İl Gözlemcisi Fazıl Altıntaş'ın divan başkanlığı yaptığı kongrede, Sercan Oturaklı başkan olarak seçildi. Gökhan Uz'un başkan vekili olduğu yeni yönetimde İbrahim Uzun sayman, Eşref Kurban genel sekreter ve Veysel Akay ise üye olarak görev yapacak. - DENİZLİ