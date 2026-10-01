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Denizli'de TÜRFAD çalıştayı amatör futbolun sorunlarını masaya yatırdı

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Denizli'de TÜRFAD çalıştayı amatör futbolun sorunlarını masaya yatırdı
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TÜRFAD Denizli Şubesi'nin Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlediği çalıştayda, Denizli'nin futbol haritasının çıkarılması kararlaştırıldı. Başkan Ahmet İbanoğlu, amatör liglerin masaya yatırıldığını, hazırlanacak raporun sorunların çözümüne yol haritası olacağını söyledi.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Denizli Şubesi tarafından düzenlenen çalıştayda, Denizli'nin futbol haritasının çıkarılması kararlaştırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştaya TÜRFAD Denizli Şube Başkanı Ahmet İbanoğlu, TÜRFAD Denizli Şubesi yönetim kurulu, Pamukkale Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Futbol İl Temsilciliği, İl Hakem Derneği ve Saha Komiserleri Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRFAD Denizli Şube Başkanı Ahmet İbanoğlu, Denizli futbolunun gelişmesi konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda tüm paydaşların katılımıyla başlattıkları çalışmaların ilkini Ocak ayında yaptıklarını söyledi.

Denizli futbolunun dünü, bugünü ve geleceği hakkında tespitler, çözüm yolları ve önerilerin gündem maddesi olarak futbolun taban birlikleri ile yeniden bir araya geldiklerini ifade eden İbanoğlu, "Bu çalıştayımızda yerel amatör ligler ve futbolu masaya yatırdık. Futbolun taban birlikleri olan paydaşlarımızın çalışmaları ve önerileriyle Denizli futbolunun durumunu ortaya çıkararak bir rapor hazırlayacağız. Hazırlanacak bu rapor, gerekli mercilere aktarılacak ve sorunların çözümü konusunda yol haritasının çıkarılmasında öncü görevi olacaktır. Denizli'de amatör futbolun durumu, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, saha komiserlerinin, antrenörlerin ve diğer paydaşların sorunları nelerdir, bunlarla ilgili neler yapılabilir, tesislerin durumu nedir gibi konularda yaptığımız fikir alışverişi ve çalışmalar büyük önem taşımaktadır" dedi.

TÜRFAD'ın bir karar mekanizması değil bir fikir derneği olduğu kaydeden Ahmet İbanoğlu, "İlk etapta amatör futbolun masaya yatırıldığı bu toplantıdan sonra profesyonel futbolu değerlendiren bir çalıştay yapmayı hedefliyoruz. Çalıştaya katılarak fikir ve önerilerini sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar hazırladıkları sunumları gerçekleştirerek, kendi alanlarındaki sorun, tespit ve çözüm önerilerini sundular. Projelerin değerlendirildiği, sorunların münazara edildiği ve görüş alışverişinde bulunulan çalıştayda, birlikteliğin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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