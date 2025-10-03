Denizli'de Okul Sporları Dönemi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de okul sporları yeni dönem bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Çocuklarımızın akademik başarıları kadar, spor yapmaları da önemli" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi okul sporları sezonu için geri sayım başladı. Denizli'deki tüm okullardan beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında, bu sene 46 ayrı branşta yarışmaların yapılacağı bildirildi

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen Okul Sporları faaliyetleri için yeni sezon startı verildi. İl genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların yarışmalara katılacağı organizasyonda hem bireysel hem de takım branşlarında müsabakalar düzenlenecek.

Pamukkale Yurdu Konferans Salonunda tüm okullardan beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ile beden eğitimi öğretmenleri, idareci ve antrenörler katıldı

Mahallemde Maç Var üçüncü kez başlıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Mahallemde Maç Var projesinin tanıtımı aynı programda gerçekleşti. Önleyici hizmetler kapsamında gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, mahallelerdeki huzur ve güven ortamını geliştirmek amacıyla yürütülen projenin bilgilendirmeleri yapıldı.

Konuşmasında öğrencilerin en az akademik başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yer almasının önemine değinen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yarışmalara katılan, Denizli'yi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil eden sporcuları kutladı. Vali Coşkun, "Çocuklarımızın akademik başarıları kadar, spor yapmaları da önemli" dedi.

Toplantıda konuşmaların ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporlarında Türkiye çapında derece yapan okulların idarecilerine plaketler takdim edildi. Uluslararası anlamda tek derece güreş branşında Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Kaan Asar tarafından Dünya ikinciliği derecesi olmuştu. - DENİZLİ