Denizli'de Mahallemde Maç Var Turnuvası'nın 2. Sezonu Başlıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde kentteki kamu kurumları ve STK'ların işbirliğinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen Mahallemde Maç Var'ın 2. Sezonu başlıyor.

Denizli Valiliği himayesinde, Denizli Emniyet Müdürlüğü ve paydaş kuruluşlar tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Mahallemde Maç Var turnuvası, büyük ilgi görmüş, 50 takım 8 grup halinde 970 sporcusuyla sahada ter dökmüştü. Mahallerdeki birlik, beraberlik duygusunu artırmak ve gençlerin eğitimden arta kalan zamanlarını kaliteli biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın ikincisi için de başvurular başladı. Mahallemde Maç Var 2024-2025 turnuvasına bu yıl katılımın çok daha fazla olması bekleniyor. Denizli içinde ikamet eden 2008-2009-2010 yılı doğumlu gençler başvurularını muhtarlıklara yapabilecek. Başvuru için son tarih ise 25 Kasım. - DENİZLİ